اعتماد دولي جديد لمصر.. تجديد خلو الخيول المصرية من «طاعون الخيل الأفريقي»

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تحقيق نجاحات ملموسة في ملف تصدير الخيول العربية المصرية، في ظل الجهود المستمرة التي تنفذها الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الوقائي، للحفاظ على الوضع الصحي المتميز للخيول المصرية وفقًا للمعايير الدولية، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الفترة الأخيرة، قد شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة صادرات الخيول العربية المصرية إلى عدد من الأسواق العربية والأوروبية، لافتا إلى نجاح مصر في تصدير خيول عربية أصيلة إلى دول عدة، من بينها قطر وألمانيا وبلجيكا، ذلك بالإضافة الى تصدير 35 حصانًا عربيًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عبور 7 خيول متجهة إلى دولة العراق عبر الأراضي الأردنية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في كفاءة المنظومة البيطرية المصرية وإجراءات الحجر البيطري المعتمدة.

وأشار الأقنص إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار منظومة متكاملة تعتمد على تشديد أعمال التقصي والرصد الوبائي، وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي داخل المحاجر البيطرية، إلى جانب سحب العينات وإرسالها إلى المعامل المرجعية المعتمدة لإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على الصحة الحيوانية ويدعم انسيابية حركة التصدير وفق الاشتراطات الدولية.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الهيئة، عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) تجديد ملف خلو مصر من مرض “طاعون الخيل الأفريقي”، مشيرا إلى أن ذلك يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في كفاءة منظومة الطب البيطري المصرية، ويعزز فرص التوسع في صادرات الخيول العربية المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وأكد الأقنص، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة العمل المستمر لفرق الحجر البيطري والطب الوقائي والمعامل المرجعية، بما يسهم في الحفاظ على المكانة المتميزة للخيول العربية المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز صادراتها ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتطوير منظومة الخدمات البيطرية والحجر البيطري وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الفروسية وتجارة الخيول العربية الأصيلة.

