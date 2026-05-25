الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع الوقود يجبر الأمريكيين على العودة لوسائل النقل العام

عزة عاطف

تستعد العائلات الأمريكية لمواجهة صيف ملتهب على صعيد النفقات التشغيلية، وسط توقعات قوية لخبراء الطاقة بوصول أسعار البنزين إلى حاجز 5 دولارات للجالون الواحد بالتزامن مع موسم العطلات. 

ودفع هذا الارتفاع القياسي المستمر في أسعار الوقود ملايين السائقين والموظفين في الولايات المتحدة للتخلي مؤقتًا عن سياراتهم الخاصة، والبحث عن بدائل نقل أرخص تكلفة لحماية ميزانياتهم الشهرية من الاستنزاف.

ارتفاع حاد في اشتراكات القطارات والحافلات العامة

ووفقًا للتقارير الميدانية المنشورة مؤخرًا، سجلت شبكات النقل العام من قطارات الأنفاق والحافلات الترددية في المدن الأمريكية الكبرى زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في أعداد الركاب والمشتركين يوميًا. 

وبات الموظفون يعتمدون على ما يُعرف بـ "حيل التنقل الذكية" لتفادي تكلفة التعبئة الأسبوعية، مفضلين تحجيم استخدام المركبات الشخصية وقصرها على الضروريات القصوى فقط، هربًا من طوابير محطات الوقود التي باتت تفرض أرقامًا تثقل كاهل الأسر المتوسطة.

انتعاش مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل

لم تقتصر ردود أفعال المستهلكين على تغيير نمط التنقل اليومي فقط، بل امتدت لتحدث تحولًا هيكليًا في سوق التجزئة للسيارات؛ حيث شهدت صالات العرض إقبالاً قياسيًا على شراء السيارات الهجينة (Hybrids) والسيارات الكهربائية بالكامل (EVs). 

ويسعى المشترون من خلال هذا التحول الاستثماري إلى الاستفادة من المحركات الكهربائية المساعدة لترشيد الاستهلاك اليومي، خاصة مع تزايد القناعة بأن أزمة الطاقة الحالية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.

ارتفاع أسعار الطيران يدعم ثقافة التشارك في الركوب

وتسببت أزمة الوقود العالمية في زيادة موازية بأسعار وقود الطائرات، مما أدى إلى قفزة حادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي، الأمر الذي دفع المسافرين للبحث عن بدائل برية جماعية. 

وازدهرت مؤخرًا ثقافة التشارك في الركوب (Carpooling) بين زملائه العمل أو جيران الحي الواحد لتقاسم تكلفة الوقود، بالإضافة إلى لجوء سكان الولايات الحدودية إلى قطع مسافات قصيرة للتزود بالوقود من دول الجوار إذا كانت الأسعار هناك أكثر انخفاضًا، في محاولة للتكيف مع أعلى مستويات تضخم تشهدها خدمات النقل منذ سنوات.

