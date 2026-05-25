هيمنة غير متوقعة.. 4 عملات عربية تتصدر قائمة الأغلى عالميًا في 2026

في عالم الاقتصاد، يظن كثيرون أن العملات الأكثر شهرة هي الأقوى، لذلك يتجه التفكير مباشرة إلى الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني عند الحديث عن النفوذ المالي العالمي. لكن المفاجأة أن قائمة العملات الأعلى قيمة في العالم تتصدرها عملات قد لا تكون الأكثر تداولاً أو انتشاراً، وعلى رأسها الدينار الكويتي، الذي حافظ لعقود طويلة على مكانته كأغلى عملة في العالم.

وتقاس قوة العملة هنا ليس بحجم الاقتصاد أو النفوذ السياسي فقط، بل بقيمتها أمام الدولار الأمريكي، أي مقدار ما يمكن أن تشتريه وحدة واحدة من تلك العملة مقارنة بالدولار. ومن هذا المنطلق، يظل الدينار الكويتي متربعاً على القمة، إذ تتجاوز قيمة الدينار الواحد أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية، في إنجاز اقتصادي يعكس مزيجاً من الاستقرار المالي والسياسات النقدية المحكمة.

قوة العملة لا تعني دائماً قوة الاقتصاد

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك الاقتصاد الأكبر عالمياً، وأن الدولار هو العملة الأكثر استخداماً في التجارة الدولية، فإنه لا يحتل المركز الأول من حيث القيمة الصرفية. الأمر نفسه ينطبق على اليابان والصين والهند، وهي دول ذات اقتصادات ضخمة لكنها لا تظهر ضمن قائمة العملات الأعلى قيمة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن قيمة العملة ترتبط بعوامل متعددة، منها طريقة تأسيس النظام النقدي، والسياسات المالية، ومستويات التضخم، وحجم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي. لذلك، فإن “الأغلى” لا تعني بالضرورة “الأقوى اقتصادياً”، بل تعكس في كثير من الأحيان قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار عملتها وثقة الأسواق بها.

الدينار الكويتي.. ملك العملات بلا منازع

يواصل الدينار الكويتي احتلال المركز الأول عالمياً كأعلى العملات قيمة. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها العائدات النفطية الضخمة التي تتمتع بها الكويت، إلى جانب قوة الصناديق السيادية والاحتياطيات الأجنبية الكبيرة.

كما ساعد النظام المالي المستقر، والسياسات النقدية المحافظة، وانخفاض مستويات الضرائب، في تعزيز مكانة الدينار عالمياً. وتحرص الكويت منذ سنوات على إدارة سعر صرف عملتها بحذر شديد، ما وفر لها استقراراً مالياً حافظ على قوة الدينار حتى في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية.

العملات الخليجية تفرض حضورها

لا يقتصر الأمر على الكويت وحدها، إذ تظهر عدة عملات خليجية ضمن قائمة الأعلى قيمة عالمياً، وهو ما يعكس التأثير الكبير لعائدات النفط والاستقرار المالي في المنطقة.

الدينار البحريني

يأتي الدينار البحريني في المرتبة الثانية عالمياً، مستفيداً من اقتصاد متنوع نسبياً مقارنة ببعض دول الخليج الأخرى. فالبحرين تمتلك قطاعاً مصرفياً ومالياً نشطاً، إلى جانب قطاع النفط، مما يمنح عملتها دعماً قوياً. كما أن ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي يمنح المستثمرين قدراً أكبر من الثقة والاستقرار.

الريال العماني

أما الريال العماني، فيحتل المرتبة الثالثة بين العملات الأعلى قيمة. وتستفيد سلطنة عمان من سياسات نقدية صارمة، إلى جانب عائدات الطاقة التي ساعدت على تعزيز استقرار العملة لسنوات طويلة. كما تلعب السيطرة على معدلات التضخم دوراً محورياً في الحفاظ على قوة الريال.

الدينار الأردني.. استثناء لافت

في المرتبة الرابعة يظهر الدينار الأردني، وهو من أبرز المفاجآت في هذه القائمة، خاصة أن الأردن لا يمتلك الثروات النفطية الضخمة الموجودة لدى بعض الدول الخليجية.

ورغم ذلك، نجحت المملكة الأردنية في الحفاظ على قوة عملتها بفضل سياسات نقدية دقيقة، والاستقرار المالي، والثقة التي يتمتع بها البنك المركزي الأردني، إضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي والمساعدات الدولية التي ساهمت في دعم الاقتصاد.

الجنيه الإسترليني.. تاريخ من النفوذ المالي

لا يزال الجنيه الإسترليني من أقوى العملات العالمية وأكثرها تأثيراً، محتفظاً بمكانته التاريخية رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويعد الجنيه الإسترليني من أقدم العملات المستخدمة حتى اليوم، إذ يمتد تاريخه لأكثر من 1200 عام، بينما تظل لندن واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وهو ما يعزز من مكانة العملة البريطانية.

الفرنك السويسري.. ملاذ المستثمرين الآمن

يُعرف الفرنك السويسري عالمياً بأنه “عملة الملاذ الآمن”، إذ يلجأ إليه المستثمرون خلال فترات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية.

ويعود ذلك إلى السمعة التي تتمتع بها سويسرا باعتبارها واحدة من أكثر الدول استقراراً مالياً وسياسياً، إلى جانب قوة النظام المصرفي السويسري وحياد البلاد السياسي، وهي عوامل جعلت الفرنك رمزاً للثقة والاستقرار.

اليورو والدولار.. النفوذ يتفوق على القيمة

ورغم أن اليورو والدولار الأمريكي لا يتصدران قائمة العملات الأعلى قيمة، فإنهما يظلان الأكثر نفوذاً على الاقتصاد العالمي.

فاليورو يستخدمه أكثر من 300 مليون شخص يومياً، ويعد من أكثر العملات تداولاً في الأسواق العالمية، مستفيداً من قوة الاقتصاد الأوروبي الضخم.

أما الدولار الأمريكي، فرغم احتلاله المرتبة العاشرة من حيث القيمة الصرفية، فإنه يظل العملة المهيمنة عالمياً في التجارة الدولية، وصفقات النفط، والاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية، والاستثمارات العابرة للحدود.

العملات ليست مجرد أرقام

في الختام، تؤكد هذه التصنيفات أن العملات ليست مجرد أوراق نقدية أو أرقام إلكترونية داخل الحسابات البنكية، بل هي انعكاس مباشر لقوة الثقة والاستقرار والسياسات الاقتصادية للدول.