لتقديم التهنئة بالأضحى المبارك.. محافظ الوادي الجديد تستقبل أسقف الوادي الجديد والواحات

استقبلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات راعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور محمد كجك نائب المحافظ ووفد الكنيسة المرافق.

وأعرب نيافة الأنبا عن أصدق تهانيه بمناسبة حلول العيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله على الوطن الغالي مصر أمنه وأمانه وازدهاره والوحدة بين أبنائه.

من جهتها، أعربت المحافظ عن شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدةً اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس روح المحبة والتعاون التي تربط أبناء الوادي الجديد.

ودَعَت الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ قادتها وشعبها، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار.

وشهد اللقاء استعراض مستجدات مشروع إنشاء المجمع الكنسي المزمع إنشاؤه ليضم مطرانية ومباني للأنشطة الدينية والخدمية والاجتماعية.