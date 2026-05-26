جهود مكثفة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف لمواجهة التعديات وتحسين الخدمات

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية ضمن خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء الدين جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتعديات ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تنفيذ حملات مكبرة لرفع المخلفات من شوارع بورسعيد والجنينة وفياض والبوسطة وإمبابي والإسعاف ومعمل البرج والمطحن بفابريقة ببا وشارع المشروع وصدقي، إلى جانب أعمال نظافة الساحة الشعبية ومحيط الساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى.

كما تابعت الوحدة حملات الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية، فيما واصلت الوحدات القروية أعمال النظافة بالساحات ومداخل القرى، بالتوازي مع حملات تموينية ورقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر وضبط كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة الفشن قاد مدحت صلاح رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات، بالتنسيق مع الزراعة ومسؤولي الأملاك، حيث تم تنفيذ عدد من الإزالات بعزبة جعفر والوكلية التابعة لمجلس أبسوج، كما أسفرت حملات المرافق عن رفع 302 حالة إشغال متنوعة من شوارع المدينة، مع استمرار جهود الوحدة المحلية في قطاع النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم جهودها في ملفات النظافة والتعديات والرقابة على الأسواق، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بعدد من شوارع المدينة وقرية الشناوية ورفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، فيما شهدت قرية دلاص تنفيذ حالتي إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية طنسا الملق، إلى جانب فك شدة خشبية لدور ثان علوي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نفذت إدارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملات رقابية على محلات الجزارة أسفرت عن تحرير مخالفات متنوعة والتحفظ على كميات من اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية.

وفي مركز ومدينة بني سويف واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري حملاتها المكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق الحيوية، من بينها شارع سيد عبد اللطيف وترعة البوصة وجسر إسلام وطريق السادات وخلف الأبراج وخلف السنوسي وشارع حلمي الملط و23 يوليو وحي مقبل الجديد، إلى جانب أعمال تقليم الأشجار ورفع المخلفات من الحدائق العامة، كما تضمنت أعمال النظافة بالقرى رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من عدد من الطرق والقرى التابعة، فيما تم تنفيذ عدة حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى باها وباروط والدوية والعلالمة وبلفيا، مع إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على مواد ومعدات البناء.

من جانبها عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا برئاسة أحمد توفيق لقاء مفتوح لبحث شكاوى المواطنين وتكليف الجهات المعنية بفحصها والعمل على حلها، كما تم تنفيذ أعمال تهذيب وتقليم الأشجار بطريق إهناسيا/ بني سويف، ومتابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى، بجانب استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التقديم للتقنين وفقًا للقانون.