لاستقبال العيد..غرفة عمليات بهيئة النقل لمتابعة منظومة التشغيل لحظيًا

أعلنت محافظة الإسكندرية تجهيز غرفة عمليات مركزية بهيئة النقل العام تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة منظومة التشغيل لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن تقديم خدمة نقل منتظمة وآمنة تليق بمواطني وزائري محافظة الإسكندرية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء أن المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على تقديم خدمات نقل حضارية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات

وبحسب بيان المحافظة، أعلنت هيئة النقل العام بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، لضمان انتظام حركة التشغيل وتيسير تنقل المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية أنه تم إعداد خطة تشغيلية متكاملة ترتكز على مد ساعات العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مع الدفع بتعزيزات إضافية على الخطوط الحيوية التي تخدم المتنزهات العامة وأماكن التجمعات والشواطئ، من بينها (المنتزه، المندرة، المعمورة، أبو قير، رأس التين، وحديقة الحيوان)، وذلك لمواكبة الكثافات المتوقعة خلال فترة العيد.

وأوضح اللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية أن الخطة تضمنت أيضًا تكثيف الخدمة على محاور الكورنيش وخطوط غرب المحافظة، خاصة بمناطق (الكيلو 21 – أبو يوسف – الهانوفيل – البيطاش – الدخيلة)، إلى جانب دعم الخطوط ذات الكثافات المرتفعة داخل المدينة وخارجها، مع إحكام الربط بين الميادين الرئيسية ومواقف السفر، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وانسيابية في حركة المواطنين.

وأضاف أنه تم تعزيز الخدمة بالمناطق السياحية، وعلى رأسها برج العرب والساحل الشمالي حتى قرية مراقيا، من خلال زيادة أعداد الأتوبيسات العاملة، وتوفير خطوط إضافية وفقًا لمعدلات الطلب، فضلًا عن نشر فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار اليوم لرصد الكثافات والتعامل الفوري معها عبر إعادة توزيع الأسطول بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية محافظة الإسكندرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والسيولة المرورية، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة خلال المناسبات والأعياد.