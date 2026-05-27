قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»
لماذا سمي أول أيام عيد الأضحى بالحج الأكبر؟.. اعرف السبب وأهم أعماله
الأحمال تلامس 36 ألف ميجاوات.. وزير الكهرباء يقضي أول أيام العيد في "التحكم القومي" لتأمين الشبكة
انتظام فتح الحدائق العامة والمتنزهات وإتاحة المجازر الحكومية أمام المواطنين
الفراعنة في بروفة مونديالية.. موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
من غير وجع | منشور مؤثر لـ أصالة .. اِعرف مالها
15 غرزة .. نقل عاجل لـ نجم منتخب مصر إلى المستشفى لسبب صادم | شاهد
كاسبر شمايكل يعلن اعتزاله بسبب إصابة في الكتف
عضو جديد في جهاز منتخب مصر قبل مونديال 2026
رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية للحجاج بخير.. والتسكين في منى بالباركود
حجاج الجمعيات يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى
نزل 40 جنيه .. هبوط سعر الذهب عيار 21 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مترو أبو قير .. موعد التشغيل الرسمي وتفاصيل خطة تطوير ترام الرمل

مترو أبو قير .. موعد التشغيل الرسمي وتفاصيل خطة تطوير ترام الرمل
مترو أبو قير .. موعد التشغيل الرسمي وتفاصيل خطة تطوير ترام الرمل
عبد الفتاح تركي

مترو أبو قير الجديد .. تواصل الدولة تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الحديثة داخل محافظة الإسكندرية، ضمن خطة موسعة تستهدف تطوير البنية التحتية وتقليل التكدس المروري وتحسين كفاءة وسائل النقل العام، إذ كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع مترو أبو قير الجديد ومشروع تطوير ترام الرمل، اللذين يعدان من أكبر مشروعات النقل الأخضر الجاري تنفيذها داخل المحافظة .

ويحظى مشروع مترو الإسكندرية الجديد باهتمام واسع من المواطنين، خاصة مع تزايد معدلات البحث عن موعد التشغيل التجريبي وخطط تطوير وسائل النقل الجماعي الحديثة، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مشروعات البنية التحتية ووسائل المواصلات الذكية في مختلف المحافظات .

واقرأ أيضًا:

مخطط مترو الإسكندرية

موعد التشغيل التجريبي لمترو أبو قير

أعلن اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن التشغيل التجريبي لمشروع مترو أبو قير سيبدأ خلال شهر مارس 2027، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية المستخدمة في نظم النقل الجماعي الحديثة .

وأوضح جويلي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مشروع تطوير ترام الرمل، أن مترو الإسكندرية الجديد سيحدث نقلة كبيرة في حركة النقل داخل المحافظة، كما سيتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير خط ترام الرمل، بما يساهم في إنشاء شبكة نقل جماعي متطورة وصديقة للبيئة تخدم مختلف مناطق المدينة .

تطوير شامل لخط ترام الرمل

أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن مشروع تطوير ترام الرمل يمتد من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل، ويستهدف رفع كفاءة منظومة النقل الجماعي وربط أحياء الإسكندرية المختلفة بوسائل نقل حديثة وسريعة وآمنة .

وأضاف أن المشروع يتضمن تشغيل أسطول جديد يضم 30 قطارًا حديثًا، بسعة تصل إلى 610 ركاب للقطار الواحد، بينما تصل السرعة التشغيلية إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل زمن الرحلة إلى نحو 33 دقيقة فقط .

ويمثل المشروع أحد أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة داخل الإسكندرية، خاصة مع الاعتماد على وسائل نقل جماعي كهربائية تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين السيولة المرورية داخل المدينة .

مترو الإسكندرية

إعادة توزيع العاملين بترام الرمل

وفيما يتعلق بالعاملين في مرفق ترام الرمل القديم، أوضح اللواء طارق جويلي أنه تم إعادة توزيع العمالة الفنية والإدارية على عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمشروع .

وأشار إلى أن الجهات التي تم نقل العاملين إليها تشمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والموانئ المصرية ومرفق ترام المدينة السطحي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على استقرار العاملين وضمان استمرار حصولهم على جميع حقوقهم الوظيفية والمالية .

وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإعادة دمج العاملين مع الجهات التي تم نقلهم إليها، بما يضمن الحفاظ الكامل على أوضاعهم الوظيفية خلال فترة تنفيذ المشروع .

خطة تدريب العاملين على الأنظمة الحديثة

شدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق على أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتدريب العناصر المميزة من العاملين على نظم التشغيل الإلكترونية الحديثة وأنظمة الأمان المتطورة، تمهيدًا لإعادتهم للعمل داخل مشروع ترام الرمل الجديد عقب التشغيل الرسمي .

وأوضح أن فترة تنفيذ المشروع تستغرق نحو عامين، مؤكدًا أن أعمال التدريب والتأهيل ستتم بالتوازي مع تنفيذ الأعمال الإنشائية والتطويرية، بهدف إعداد كوادر فنية قادرة على التعامل مع أحدث أنظمة النقل الذكية المستخدمة داخل المشروع .

مترو أبو قير

تفاصيل مشروع تطوير ترام الرمل

يشهد مشروع تطوير ترام الرمل تنفيذ مجموعة من الحلول الهندسية الحديثة التي تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الزحام المروري داخل الإسكندرية، وتشمل الأعمال الآتية:

  • تقليص عدد المحطات إلى 24 محطة متطورة .
  • إنشاء مسار علوي بطول 11 محطة لتخفيف التكدس المروري .
  • تطوير الورشة الرئيسية وتوسعتها .
  • تزويد المحطات بأسانسيرات ودورات مياه لخدمة ذوي الهمم .
  • الحفاظ على الطابع المعماري لـ5 محطات تراثية .

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة شاملة لتطوير وسائل النقل الجماعي داخل الإسكندرية وتحويلها إلى منظومة أكثر سرعة وكفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة .

450 ألف راكب يوميًا مستهدفون من المشروع

من المقرر أن يخدم مشروع تطوير ترام الرمل ومترو أبو قير نحو 450 ألف راكب يوميًا، في إطار جهود الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة وتقليل الاعتماد على وسائل النقل الفردية، بما ينعكس على خفض معدلات الازدحام وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

ويعد المشروع جزءًا من استراتيجية تطوير النقل الحضري المستدام، التي تستهدف توفير وسائل مواصلات متطورة وآمنة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط التنمية والتوسع العمراني داخل المدن الكبرى.

مترو أبو قير مترو أبو قير الجديد موعد التشغيل التجريبي لمترو أبو قير تطوير شامل لخط ترام الرمل إعادة توزيع العاملين بترام الرمل خطة تدريب العاملين على الأنظمة الحديثة تفاصيل مشروع تطوير ترام الرمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

حل لغز مقتل سيدة بالرصاص في المنوفية ومصرع الجاني في مواجهات مع الشرطة بالقاهرة

شيخ الأزهر يغادر مطار القاهرة الدولي متوجها إلى الأقصر

شيخ الأزهر يغادر القاهرة متوجها إلى الأقصر

الحضري وزيزو

"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق

ليندسي جراهام

«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

القبض على المتهم

في أول أيام العيد.. عامل ينهي حياة زوجته بإحدى قرى مغاغة بالمنيا

النادي الأهلي

الصفقة باظت.. أندية سعودية تخطف مدرب برازيلي من الأهلي

الزوج وزوجته

سبقتيني صائمة إلى الجنة.. زوج ينعى زوجته بكلمات مؤثرة بعد وفاتها داخل المسجد

منتخب الناشئين

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

ترشيحاتنا

العراق

رئيس البرلمان العراقي: المرحلة تتطلب خطوات وطنية لحصر السلاح وتجنيب البلاد أي توترات

لبنان

أصوات داخل حكومة نتنياهو تطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان | تفاصيل

رمي الجمرات

بعد رمي جمرة العقبة الكبرى.. ضيوف الرحمن يواصلون أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة

بالصور

بيطري الشرقية يٌنهى ذبح 1153 أضحية بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة
لماذا تزيد الحموضة في العيد؟.. أسباب شائعة بعد أكلات اللحوم والفتة

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها
7 تصرفات تكشف النرجسية العائلية في التجمعات.. علامات لا يجب تجاهلها

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط في عيد الأضحى.. احذر هذه الأكلات على مائدة العيد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

عاصى الحلانى

عاصي الحلاني يطرح أغنية "لا تغيب".. توليفة فنية متكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد