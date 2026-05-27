في أجواء من الود والتآخي.. محافظ المنوفية يستقبل مطران المنوفية للتهنئة بعيد الأضحى

في أجواء من الود والتآخي، استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الحبر الجليل نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والوفد المرافق له وبحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، حيث قدموا أطيب التهاني القلبية لمحافظ المنوفية متمنين له دوام التقدم والرقي وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصرنا الحبيبة.

وخلال اللقاء ، أكد مطران المنوفية على أن الأعياد مناسبات طيبة لتعزيز علاقات المحبة والإخاء بين شركاء الوطن وتقوية العلاقات الاجتماعية ونشر التراحم بين الناس كافة ، مثمنا الدور الرائد والحيوي الذي يقوم به محافظ المنوفية في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بكافة القطاعات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع بما يحقق رضاهم ويلبي متطلباتهم .

ومن جانبه ، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة الطيبة والتي تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في كافة القطاعات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.