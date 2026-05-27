المستشارة أمل عمار تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة نتائج ورشة عمل «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد البنك الدولي، وذلك لبحث نتائج وتوصيات ورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر»، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين في ملفات دعم وتمكين المرأة المصرية.

وشهد اللقاء استعراض أبرز مخرجات ورشة العمل، التي ناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ودعم فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وآليات تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين المالي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما تناول اللقاء أهمية استمرار التعاون بين المجلس والبنك الدولي في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة، والاستفادة من نتائج وتوصيات الورشة في تطوير السياسات والبرامج المعنية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بما يعزز من دورها كشريك أساسي في جهود التنمية المستدامة.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ومرصد المرأة المصرية، و المستشار هاني جورجي المستشار القانوني للمجلس لشؤون اللجنة التشريعية، والدكتورة شيماء نعيم رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة والموارد البشرية، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزي شئون مكتب رئاسة المجلس، والأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

وحضر من البنك الدولي كل من السيدة أمل فلتس أخصائي أول في مجال التنمية الاجتماعية، والأستاذة ميري أوفاديا كبيرة الاقتصاديين في مجال الحماية الاجتماعية والأستاذة ايمان حلمي أخصائي اقتصادي أول.