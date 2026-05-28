خبير: التوتر حول مضيق هرمز يعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط

قال إيفان بوشاروف، مدير برامج في المجلس الروسي للشؤون الدولية، إن المشهد في الشرق الأوسط يعكس حالة من تراجع النفوذ الأمريكي، إلى جانب تأثر حلفاء واشنطن في المنطقة خاصة دول الخليج، التي تواجه تداعيات مباشرة للأزمات المتصاعدة.

وأشار بوشاروف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن السياسات الأمريكية الحالية تجعل من الصعب على الحلفاء التعامل مع التوترات الإقليمية، في ظل حالة عدم استقرار مستمرة تؤثر على جميع الأطراف.

وأضاف أن الحديث عن مضيق هرمز أصبح محوريًا في تقييم المشهد، لافتاً إلى أن أي توتر مرتبط بهذا الممر الحيوي يؤثر على الجميع دون استثناء، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.

وأكد أن هذه التطورات قد تصب في صالح روسيا والصين من الناحية الاستراتيجية، بينما تتحمل باقي الأطراف خسائر متفاوتة نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.