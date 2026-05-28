ارتفاع ضغط الدم لم يعد يقتصر على الكبار.. لماذا يصيب المراهقين مبكرًا؟

أصبح ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية التي تظهر بشكل متزايد بين المراهقين والشباب، بعدما كان يُنظر إليه لسنوات طويلة باعتباره مرضًا مرتبطًا بالتقدم في العمر فقط.

ويحذر أطباء وخبراء صحة من أن نمط الحياة غير المتوازن الذي يعيشه كثير من المراهقين اليوم بات يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية، نتيجة السهر المستمر، والضغوط النفسية، وسوء العادات الغذائية.

وبحسب ما أورده موقع “تايمز ناو”، فإن الأطباء يرصدون ارتفاعًا ملحوظًا في حالات ضغط الدم بين الطلاب والمراهقين خلال السنوات الأخيرة.

عادات خاطئة تهدد صحة المراهقين

يرى الخبراء أن بعض السلوكيات اليومية أصبحت من أبرز أسباب ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الإلكترونية وقلة الحركة.

ومن أبرز هذه العادات:

السهر لساعات طويلة

عدم الحصول على نوم كافٍ

الجلوس لفترات طويلة دون نشاط

قلة ممارسة الرياضة

تناول الوجبات السريعة

الإفراط في السكريات

التوتر والضغط النفسي

الإكثار من الكافيين ومشروبات الطاقة

ويؤكد الأطباء أن استمرار هذه العوامل قد يسبب اضطرابات في ضغط الدم ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي داخل الجسم.

النوم غير الكافي يزيد الخطر

يشدد المتخصصون على أن قلة النوم من أكثر العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين.

ويحتاج الجسم في هذه المرحلة العمرية إلى ما بين 8 و10 ساعات من النوم يوميًا، لكن استخدام الهواتف المحمولة والشاشات لفترات طويلة يؤدي إلى اضطراب النوم وعدم حصول الجسم على الراحة الكافية.

ويرتبط الحرمان من النوم بعدة مشكلات صحية، أبرزها:

ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن

اضطراب الهرمونات

ضعف استجابة الجسم للأنسولين

زيادة الالتهابات

مشروبات الطاقة ليست وسيلة آمنة

كما يحذر الأطباء من الإفراط في تناول القهوة ومشروبات الطاقة، التي يلجأ إليها بعض المراهقين لتحسين التركيز أو التغلب على الإرهاق.

ورغم تأثيرها المؤقت في زيادة النشاط، فإن الإفراط فيها قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة مثل:

تسارع ضربات القلب

ارتفاع ضغط الدم

اضطرابات النوم

القلق والتوتر

زيادة احتمالات الإصابة بالسمنة والسكري

تجاهل الصحة يترك آثارًا طويلة المدى

ويؤكد أطباء القلب أن إهمال التوازن بين الراحة والنشاط البدني والتغذية الصحية قد يضع ضغطًا متزايدًا على القلب والأوعية الدموية في عمر مبكر.

كما أن غياب النشاط الرياضي مع التوتر المستمر وسوء التغذية قد يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب مستقبلًا.

خطوات مهمة للوقاية

ينصح الخبراء الأسر والمراهقين باتباع عادات صحية يومية للحفاظ على ضغط الدم وصحة القلب، وتشمل:

النوم بشكل منتظم ولساعات كافية

ممارسة الرياضة بصورة مستمرة

تقليل تناول الكافيين

الابتعاد عن مشروبات الطاقة

تناول غذاء صحي ومتوازن

تقليل التوتر النفسي

الحد من وقت استخدام الشاشات

متابعة ضغط الدم بشكل دوري

نمط الحياة الصحي يبدأ مبكرًا

ويؤكد المختصون أن الاهتمام بالصحة منذ مرحلة المراهقة لا يساعد فقط على الوقاية من الأمراض المزمنة، بل ينعكس أيضًا على التركيز والطاقة والصحة النفسية وجودة الحياة بشكل عام.