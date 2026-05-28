مجازر الإسكندرية تستقبل 458 رأس ماشية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

واصلت المجازر الحكومية بمحافظة الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي، استقبال الأضاحي ورؤوس الماشية للكشف عليها وذبحها تحت إشراف طبي وبيطري كامل.

​جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الذي شدد على فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مع تكثيف الرقابة البيطرية لضمان سلامة وجودة اللحوم المقدمة للمواطنين.

إجراءات تنظيمية وصحية مشددة لضمان سلامة اللحوم

​ومن جانبها، أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية أن إجمالي ما تم استقباله وذبحه بالمجازر المختلفة خلال اليوم الثاني بلغ ٤٥٨ رأس ماشية (تشمل الأبقار، والجاموس، والأغنام)، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وصحية مشددة لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

​وأكدت المديرية أن المجازر مستمرة في تقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان للمواطنين بناءً على توجيهات المحافظ؛ تيسيراً عليهم وللحد من ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظاً على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، مشيرة إلى أن غرف العمليات والمتابعة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الأحياء لرفع مخلفات الذبح أولاً بأول وتطهير المجازر بشكل مستمر.