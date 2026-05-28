استثمر فلوسك.. أسعار سبائك BTC الذهب الآن بالمصنعية

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب اليوم في مصر خاصة مع تغييرات أسعار الذهب بشكل لحظي، وقد ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم وسعر سبيكة 5جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما الأكثر تداولاً وانتشاراً، وسهولة شرائها وبيعها لمن يرغب في استثمار جزء من المال في الذهب، لتكون السبائك الذهب هي الخيار الأول.



أسعار سبائك BTC الذهب اليوم الخميس

سجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 1 جرام 7899 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 2.5 جرام 19 ألفا و560 جنيه.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات

و بلغ سعر سبيكة الذهب BTC وزن 5 جرامات 38 ألفا و995 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات

وسعر سبيكة الذهب BTC وزن 10 جرامات 77 ألفا و960 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب BTC وزن 20 جراما 155 ألفا و880 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما

و سعر سبيكة الذهب BTC وزن 50 جراما 389 ألفا و550 جنيها.

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام

سعر سبيكة الذهب BTC وزن 100 جرام 778 ألفا و900 جنيه.

كام مصنعية السبائك الذهب؟

كشفت منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن متوسط أسعار مصنعية السبائك الذهبية المتداولة في مصر، في ظل تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.



متوسط المصنعية



وأوضحت المنصة أن قيمة المصنعية تختلف وفقًا لوزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما زاد الوزن، وهو ما يجعل السبائك الأكبر أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وتحقيق أفضل عائد عند إعادة البيع.



وسجلت مصنعية سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 210 جنيهات، فيما بلغت مصنعية سبيكة 2.5 جرام نحو 150 جنيهًا، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 100 جنيه، بينما وصلت مصنعية سبيكة 10 جرامات إلى 90 جنيهًا.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7731 جنيها للشراء و 7645 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7087 جنيها للشراء و7008 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر قيمة 6765 جنيها للشراء و6690 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5798 جنيها للشراء و 5734 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.12 ألف جنيه للشراء و53.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4481 دولارا للشراء و4480 دولارا للبيع.