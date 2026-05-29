محلل سياسي: من الصعب نزع سلاح حزب الله في لبنان بشكل كامل

أكد المحلل السياسي، إيريك براون، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان يعكس تعقيد المشهد الإقليمي، محذراً من أن أي حسابات خاطئة قد تؤدي إلى تراجع فرص التهدئة بدلاً من دفع الأطراف نحو الحلول السياسية والدبلوماسية.

وأوضح براون خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأزمة اللبنانية ترتبط بوجود أطراف مسلحة خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله تواجه تحديات كبيرة، ما يزيد من صعوبة تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الميداني قد يعقد المفاوضات السياسية والأمنية المرتقبة، مؤكداً أن الحل يتطلب اتفاقاً يضمن حماية المدنيين واحترام الحدود الدولية، إلى جانب التزام جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على منع توسيع دائرة الصراع، بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن المنطقة.