المواصفات والجودة تواصل العمل بالموانئ خلال عيد الأضحى لتسريع الإفراج الجمركي ودعم انسياب التجارة

في إطار حرص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على استمرار تقديم الخدمات الفنية بكفاءة عالية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، تواصل فروع الهيئة بالموانئ المصرية أداء أعمالها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، بما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع بالموانئ.



وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء بجميع الفروع التابعة لها بالموانئ، من خلال استمرار تقديم الخدمات الفنية بصورة منتظمة وسريعة تدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين وتسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق انسيابية حركة التجارة.



موانئ التشغيل

وأوضح أن فرق العمل بفروع الهيئة في موانئ الإسكندرية والعين السخنة وسفاجا ودمياط تواصل العمل وفق خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية تقديم الخدمات دون توقف، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع المختلفة.



تطوير الإجراءات

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة العمل وتطبيق النظم الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة إجراءات الفحص والاختبارات وتسريع معدلات الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليل مدة بقاء الشحنات داخل الموانئ، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والرقابة الفنية.