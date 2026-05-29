الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

رفضت مغادرة بنها.. أمنية لم يحققها أحمد حلمي مع والدته

قسم الفن

غيب الموت صباح اليوم والدة الفنان أحمد حلمي، عقب وعكة صحية أنهكتها خلال الفترة الماضية، تاركةً وراءها ابناً طالما أعلن على الملأ أنها كانت ركيزة في تكوينه الإنساني قبل الفني.

لم يكن أحمد حلمي يخفي تعلّقه بوالدته، وقد كشف في أكثر من لقاء عن رغبة ظلت تسكنه منذ رحيل والده. 

وقال أحمد حلمي في لقاء سابق: "بعد وفاة والدي حاولت كتير أجيب أمي تعيش جنبي، ما بترضاش، مش عايزة وحابة تبقى في بيتها، وكانت أمنيتي تبقى ساكنة في الشقة اللي جنبي، بس احترمت رغبتها في البقاء في بيت والدي، وأنا عمري ما هكون أناني." 

موعد صلاة الجنازة على والدة أحمد حلمي

ومن المقرر تشييع جثمان والدة أحمد حلمي عقب صلاة الجنازة من مسجد ناصر بمدينة بنها، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الشموت.
 

من جهة أخرى أعلن أحمد حلمي انتهاء تصوير أضعف خلقه، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، ويجسد حلمى خلال أحداث العمل دور عالم حيوانات نزيه يعمل في حديقة الحيوان بالجيزة، تدور الأحداث في عام 2007، حين كانت الحديقة التاريخية التي تشهد حالياً عملية تطوير شاملة. 
 

