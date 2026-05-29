رومانيا تعقد اجتماعا لمجلس دفاعها بعد الحادثة "غير المسبوقة" لسقوط مسيرة روسية على أراضيها

عقدت رومانيا، اجتماعا لمجلس دفاعها بعد الحادثة "غير المسبوقة" لسقوط مسيرة روسية على أراضيها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية ”.

وأدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو "مارك روته، الجمعة، خرق مسيّرة روسية أجواء رومانيا، مؤكداً بالقول" "إننا جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا".

وفي تصريحات له ؛ أكد روته أن حلف الناتو سيواصل تعزيز قدراته على ردع تهديد المسيّرات الروسي.



وحذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو من أن أي محاولات يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحصار أو الاستيلاء على مقاطعة كالينينجراد ستقود إلى ما وصفه بـ"عواقب وخيمة" على الجهات التي تضع مثل هذه الخطط.