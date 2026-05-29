منذر ريحانة ينعي والده أحمد حلمي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان الأردني منذر رياحنة والدة الفنان أحمد حلمي الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم ، معبرا عن حزنه ومواساته لأسرة الراحلة.

وكتب منذر رياحنة عبر فيسبوك:أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الصديق الفنان أحمد حلمي في وفاة والدته، رحمها الله. نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتشهد ساحة مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استعدادات مكثفة قبل أداء صلاة الجنازة على والدة الفنان أحمد حلمي، وسط توافد عدد من أفراد الأسرة والأقارب لتجهيز مراسم التشييع.

ويجري العمل على تنظيم محيط المسجد واستقبال المصلين المتوقع حضورهم لأداء صلاة الجنازة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الدخول والخروج، في ظل حالة من الحزن التي تخيم على الأسرة والمقربين.

ومن المنتظر أن تُشيَّع الجنازة عقب صلاة الجنازة مباشرة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط مشاركة من الأهل والأصدقاء.

