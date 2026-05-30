مفاجأة صادمة.. كواليس واقعة اتهام فتاة برازيلية لاعبا مصريا شهيرا بالتعدي عليها

أثارت تصريحات شابة تحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رواية تتهم فيها لاعب كرة قدم مصريا شهيرا بالتورط في واقعة اعتداء وقعت، بحسب قولها، خلال زيارتها لمصر في مايو 2025.

وتصدرت القضية منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعادت الشابة الحديث عنها علنا رغم مرور نحو عام على الواقعة المزعومة.

كيف بدأت القصة؟

وفقا للرواية التي نشرتها الشابة، فإن التعارف بينها وبين اللاعب بدأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور المحادثات إلى دعوة لتناول العشاء أثناء وجودها في القاهرة، وتقول إنها وافقت على اللقاء بعد فترة من التواصل والاطمئنان لطريقة حديثه.

وتضيف أن الخطة تغيرت لاحقا، حيث انتقلت وجهة اللقاء من مكان عام إلى منزل اللاعب داخل أحد المجمعات السكنية بشرق القاهرة، بعدما أخبرها بوجود تجمع أو حفل هناك، ووفق روايتها، شعرت بعدم الارتياح عند وصولها إلى المنزل بسبب عدم وجود أشخاص آخرين كما كان متوقعا.

ماذا تزعم الشابة؟

وتقول الشابة إنها فقدت الوعي بعد تناول مشروب خلال اللقاء، وعندما استعادت وعيها اكتشفت، بحسب روايتها، أنها تعرضت لاعتداء رغم عدم موافقتها على أي علاقة.

كما أكدت في منشوراتها أنها قررت لاحقا اللجوء إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ رسمي بشأن الواقعة.

هل تم تقديم بلاغ رسمي؟

وبحسب ما ذكرته الشابة في بيانها، فإنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى السلطات المصرية خلال يوليو 2025، وأدلت بأقوالها وقدمت ما قالت إنها أدلة مرتبطة بالواقعة، وحتى الآن لم تصدر الجهات المختصة بيانا رسميا يوضح نتائج التحقيقات أو ما إذا كانت القضية انتهت إلى قرار قضائي نهائي.

لماذا ظهرت القضية بعد سنة كاملة؟

وهذا السؤال كان الأكثر تداولا بين المتابعين، ووفق ما نشرته الشابة، فإن القضية لم تكن جديدة من الناحية القانونية، إذ تؤكد أنها أبلغت السلطات منذ العام الماضي، لكنها قررت الحديث عنها علنا الآن بسبب شعورها بأن الإجراءات لم تصل إلى نتيجة واضحة حتى الآن، ورغبتها في لفت الانتباه إلى القضية وإيصال روايتها للرأي العام.

كما طالبت، وفق منشوراتها، بعدم مشاركة اللاعب في أي تمثيل رسمي إلى حين انتهاء التحقيقات.

هل رد اللاعب على الاتهامات؟

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من اللاعب المتهم أو من فريقه القانوني للرد على ما ورد في رواية الشابة، كما لم تعلن الجهات القضائية أو الأمنية المختصة تفاصيل رسمية بشأن سير التحقيقات أو نتائجها.

ما الموقف القانوني؟

من الناحية القانونية، تظل جميع الاتهامات المتداولة في إطار الادعاءات التي يجري التحقق منها، ولا يمكن اعتبارها حقائق ثابتة إلا إذا ثبتت بأحكام قضائية نهائية أو بقرارات رسمية من الجهات المختصة.

ويظل مبدأ قرينة البراءة مكفولا للجميع إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية بشكل نهائي.

وبين رواية الشابة الإيطالية والبرازيلية، وغياب أي رد رسمي من اللاعب أو نتائج معلنة للتحقيقات، تبقى القضية محل متابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، ومع تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يظل الحسم النهائي مرهونا بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية، بعيدا عن التكهنات والأحكام المسبقة.