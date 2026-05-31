«النواب» يواصل مناقشة موازنة 2026/2027.. الإسكان والتعليم على أجندة اللجان

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها ، خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026 لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث تستحوذ ملفات الإسكان والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات وقطاع الأعمال والعلاقات الخارجية على جانب كبير من جدول الأعمال.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة موازنات عدد من الوزارات والجهات الحكومية، تشمل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إضافة إلى وزارة التنمية المحلية وعدد من المحافظات، قبل أن تختتم اجتماعاتها بمناقشة موازنات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تبحث لجنة الصناعة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراجعة موازنات الجهات والهيئات الصناعية المختلفة، فيما تناقش لجنة الشئون الاقتصادية موازنة قطاع الأعمال العام، إلى جانب طلب إحاطة يتعلق بمشكلات بعض المستفيدين من برامج التمويل العقاري.

وفي السياق ذاته، تعقد لجنة العلاقات الخارجية سلسلة اجتماعات لمراجعة موازنات وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.