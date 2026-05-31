الرقابة المالية: 917 شركة تزاول نشاط التخصيم حتى نهاية يناير الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أوغير المتخصصة بلغت 917 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 690 شركة بنهاية شهر يناير من العام 2025، بارتفاع 32.9%.

وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال يناير العام 2026، أن قيمة الأرصدة المدينة حتى نهاية يناير 2026 نحو 52.5 مليار جنيه مقارنة 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 بنمو بلغ 47.6% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

وحقق نموًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال شهر يناير 2026 بنسبة 25.8% ليسجل 12.2 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2025.

وبلغت قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع حوالي 6 مليار جنيه خلال يناير 2026 ، مقارنة 5.5 مليار جنيه خلال يناير 2025، بنسبة نمو 9%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 6.1 مليار جنيه خلال يناير 2026 مقابل 4.1 مليار جنيه في يناير2025، بنمو 48.2%.

إجمالي نشاط التخصييم في مصر خلال العام 2025

بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال العام 2025 نحو 132,2 مليار جنيه مقابل 74,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 77.3%.