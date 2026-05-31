الترجي يتوج بطلا لكأس تونس للمرة 17 في تاريخه

توّج فريق الترجي بطلا لكأس تونس للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الترجي الجرجيسي، بهدف نظيف، في إطار لقاء النهائي.

وجاء هدف الترجي الوحيد في المباراة عن طريق حمزة رفيعة في الدقيقة 61.

تشكيل الترجي الرياضي التونسي

أمان الله مميش، نادر الليفي، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، محمد بن علي، حسام تقا، عبد الرحمن كوناتي، جاك ديارا، حمزة رفيعة، كسيلة بواليا، فلوريان دانهو.

تشكيل الترجي الجرجيسي

سامي الشارفي، أيمن ضياف، ياسين الذيفلاوي، محمد رحماني، خليل كساب، كريم خلفا، دانيال نينغوي، لؤي رجيلي، بابا ديالو، محمد غومة، غيث المهريسي.