من الكنترولات إلى اللجان .. نائب رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام امتحانات الفصل الثاني

أجرى الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون التعليم والطلاب، اليوم جولة تفقدية شاملة على لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بكليات الطب البيطري والعلوم والتمريض، تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، وفي إطار حرص الجامعة على المتابعة الميدانية الدورية لانتظام العملية الامتحانية وتطبيق معايير الجودة والحوكمة.

استهدفت الجولة الوقوف ميدانيًا على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومدى توافر الاشتراطات البيئية واللوجستية داخل اللجان، بما يضمن للطلاب بيئة امتحانية مستقرة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

خلال جولته؛ تفقد "شعلة" قاعات الامتحانات بكليات الطب البيطري والعلوم والتمريض، واطمأن على انضباط سير العمل، ودقة إجراءات تسليم وتسلم أوراق الأسئلة والإجابة، وتوافر الإضاءة والتهوية ووسائل السلامة والصحة المهنية، إلى جانب جاهزية الكنترولات وغرف العزل.

كما استمع نائب رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب حول مستوى الأسئلة وارتباطها بالمخرجات التعليمية للمقررات، وتأكد من خلو اللجان من أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات ترد من الطلاب أو المراقبين.

هذا وقد أكد الدكتور ماجد شعلة أن جامعة دمنهور تولي ملف الامتحانات أولوية قصوى باعتباره أحد المحاور الرئيسية في منظومة الجودة الشاملة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانات لتوفير مناخ آمن ومنضبط، مشيدًا بالجهود المبذولة من عمداء الكليات ووكلاء شؤون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين في الالتزام بالتعليمات المنظمة.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة السادة عمداء كليات الطب البيطري والعلوم والتمريض، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، وأمناء الكليات، ومديري إدارات شؤون الطلاب والكنترولات.