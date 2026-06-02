شبكة CNBC تؤكد اتساع رالي أرباح شركات تكنولوجيا المعلومات بقيادة نفيديا

احمد الشريف

سجلت أسهم كبرى قلاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات العالمية قفزات مالية وعتادية قياسية، لتواصل رالي الارتفاعات الصاروخية داخل البورصات العالمية.

وأكد تقرير اقتصادي ونقدي نشرته شبكة "CNBC" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الإطلاق الأخير لرقاقات وحواسب شركة "نفيديا" (Nvidia) الجديدة لعام 2026 امتدت آثاره الإيجابية اللحظية لتنعكس على القيمة السوقية لشركات عملاقة مثل "ARM" و"IBM" و"Hewlett Packard"، مما يعزز انتعاش قطاع حوسبة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تستهدف شركة "ARM" البريطانية، المصممة لهيكلية المعالجات المعاصرة، حسم نصيب الأسد من الطفرة الحالية بعد اعتماد نفيديا كلياً على معماريتها الهندسية لإنتاج رقاقات الحواسب المحمولة الجديدة.

وساهم هذا الاندماج العتادي في إطلاق موجة تفاؤل عارمة بين المستثمرين، مما أدى إلى قفزة جماعية في أسهم الشركة بنسبة ملحوظة، مدفوعة بزيادة عوائد تراخيص الحوسبة والطلب العالمي المتسارع على المعالجات فائقة التوفير في استهلاك طاقة خلايا البطارية.

تمنح الترقية البرمجية الأخيرة لمراكز البيانات والأنظمة المؤسسية لشركتي "IBM" و"Hewlett Packard Enterprise" تفوقاً تشغيلياً استثنائياً لإدارة خوارزميات المعالجة العصبية المعقدة لعام 2026.

وحرصت الشركتان على دمج حلول نفيديا الفائقة داخل بنيتهما السحابية والخدمية، مما ساعد قطاع الأعمال والشركات الكبرى على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وفك معضلات معالجة البيانات الضخمة محلياً وبمرونة برمجية كاملة بنسبة 100%.

تتكامل هذه الطفرة الاقتصادية العالمية مع توقعات بانعكاسات إيجابية مباشرة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل السوق المصرية والشرق الأوسط.

ويرى خبراء أسواق المال لعام 2026 أن اتساع رالي الأرباح البرمجية لعمالقة مثل IBM وHP يعكس نمواً حقيقياً في الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية الرقمية، مما يفتح الباب أمام نمو قطاع مراكز البيانات المحلية وتوسيع مجالات التوظيف التقني للشباب والمحترفين في مجالات البرمجة والأمن السيبراني.

يبرهن رالي الأرباح الممتد لشركات التكنولوجيا الكبرى على أن القيمة التشغيلية للذكاء الاصطناعي قد غادرت أطر الوعود التسويقية المجرّدة لتتحول إلى محرك مالي حقيقي يقود مفاصل الاقتصاد العالمي لعام 2026؛ ومع استمرار تدفق الحلول البرمجية المشتركة بين نفيديا وحلفائها.

ستبقى القدرة على تقديم بنية تحتية مستقرة وسريعة هي المقوم الأساسي لتشكيل معالم المشهد المالي الرقمي وحسم صدارة قطاع البرمجيات المؤسسية.

