لا تتجاهلها.. 8 إشارات قد تسبق الأزمة القلبية

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من تجاهل بعض الأعراض التي قد يرسلها الجسم قبل التعرض لأزمة قلبية، مؤكدًا أن معظم الأزمات القلبية المفاجئة لا تكون مفاجئة تمامًا، بل تسبقها رسائل تحذيرية يجب الانتباه إليها.

وأوضح شعبان أن هناك 8 إشارات قد تظهر قبل الإصابة بأزمة قلبية، تبدأ بالإرهاق غير المعتاد خاصة في نهاية اليوم، مرورًا بآلام البطن والأرق وصعوبة التنفس، وصولًا إلى تساقط الشعر والخفقان والتعرق الزائد، وتنتهي بآلام الصدر التي تعد من أبرز العلامات التحذيرية.

وأشار إلى أن الإرهاق غير المبرر وآلام المعدة سواء عند الجوع أو بعد تناول الطعام، قد تكون من الأعراض التي تستدعي الانتباه، كما أن الأرق قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية أو السكتات الدماغية.

وأضاف أن النهجان أو ضيق التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها، من العلامات التي لا ينبغي إهمالها، لافتًا إلى أن التعرق الغزير غير المعتاد، خاصة أثناء الليل، قد يكون أحد المؤشرات التي تستوجب استشارة الطبيب.

وأكد شعبان أن ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة حدوث أزمة قلبية، لكنه يعد بمثابة جرس إنذار يدعو إلى فحص القلب والاهتمام بالصحة العامة.

وشدد على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة المشي بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب، إلى جانب الكشف الدوري على ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، والإقلاع عن التدخين للحد من مخاطر أمراض القلب.