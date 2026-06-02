برلماني: إقامة مركز لوجيستي عالمي بقناة السويس ينقل مصر إلى قلب التجارة الدولية

ماجدة بدوى

أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الدولة نحو إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، وترسخ دورها كمركز إقليمي ودولي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.


وقال أبو النجا إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ بنية تحتية غير مسبوقة وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات النقل والطرق، وهو ما مهد الطريق لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منصة عالمية جاذبة للاستثمارات والتجارة العابرة للقارات.


وأضاف أن إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي يمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في تعظيم القيمة المضافة لقناة السويس، وعدم الاكتفاء بعوائد المرور الملاحي فقط، بل التوسع في الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.


وأشار إلى أن المشروع من شأنه جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، فضلاً عن دعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات المصرية وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.


وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم المحركات الاقتصادية الواعدة، وأن المشروعات الجاري تنفيذها بها تؤكد أن مصر تتحرك بثبات نحو التحول إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب.

