خدمات أونلاين بالجملة.. طريقة إنشاء حساب في مصر الرقمية

مع التقدم التكنولوجي ومحاولة التسهيل على المواطنين في العديد من الخدمات التي يحتاجونها يومياً، أصبح بإمكانك الآن التسجيل على منصة مصر الرقمية والتمتع بعشرات الخدمات الإليكترونية التي تقدمها المنصة، مثل استخراج كعب العمل و تحديث بطاقة التموين وتجديد البطاقة الشخصية، وغيرها من خدمات مصر الرقمية الجديدة التي أضافتها الدولة مؤخراً، وكل ما تحتاجه هو معرفة كيفية إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية بخطوات سهلة وبسيطة عبر هاتفك.

50 خدمة جديدة على منصة مصر الرقمية

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".

خدمات مصر الرقمية

وتضم منصة مصر الرقمية حاليًا أكثر من 220 خدمة رقمية تغطي قطاعات حكومية متنوعة، مع استمرار العمل على التوسع في الخدمات الأكثر طلبًا، سواء للمواطنين داخل مصر أو المصريين العاملين بالخارج، عبر التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتطوير وتوسيع نطاق الخدمات.

وتأتي خطة إضافة الخدمات الجديدة ضمن رؤية أشمل تستهدف إعادة هندسة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى رقمية فقط، وإنما تشمل إعادة تصميم رحلة الحصول على الخدمة بالكامل بما يحقق سهولة الاستخدام وسرعة التنفيذ.

طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية

زيارة الموقع: قم بزيارة بوابة مصر الرقمية .. اضغط هنا للدخول

إنشاء حساب: اضغط على "تسجيل حساب جديد".

إدخال البيانات الشخصية: أدخل الرقم القومي، ورقم المصنع (الموجود أسفل يسارصورة البطاقة، ويتكون من حرفين ورقمين)، واسم الوالدة.

التحقق من الهاتف: أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك.

التفعيل: أدخل كود التفعيل المكون من 6 أرقام المرسل إلى هاتفك.

إنشاء كلمة مرور: قم بإنشاء كلمة مرور قوية (تحتوي على حروف وأرقام ورموز).

تطبيق مصر الرقمية

ويذكر أن الدولة أطلقت نطبيق مصر الرقمية المتوفر على متجرَي Google Play وApp Store، ويسمح التطبيق بإجراء نفس الخدمات المتوفرة على الموقع الرسمي، بالإضافة إلى ميزة الإشعارات الفورية لحالة الطلبات وإمكانية السداد الإلكتروني عبر المحافِظ أو البطاقات البنكية.

خدمات مصر الرقمية الجديدة

وتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:

• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.

• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.

• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي:إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.

• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.

أبرز خدمات منصة مصر الرقمية2026

وتشمل الخدمات الجديدة قطاعات حيوية بما يساهم في تبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وأبرزها:

خدمات التوثيق والشهر العقاري

تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات

الإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية

خدمات المرور ونيابات المركبات

التوسع في تظلمات المخالفات

استخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل

الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي

إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية

تحديث بيانات الدعم النقدي

استخراج الوثائق الثبوتية المميكنة

خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية

ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية

تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار



تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية تحديث بيانات بطاقة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، كما حددت الوزارة شرطين أساسيين لإتمام التحديث أونلاين، وهي أن يكون مقدم الطلب هو صاحب بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة التموينية قد تم استلامها بالفعل.

استخراج كعب عمل مصر الرقمية

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي.

- اختيار "خدمات وزارة العمل".

- الضغط على خدمة "إصدار شهادة قيد".

- إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إن وجدت.

- مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلكترونيًا.

