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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كهربا يفتح صندوق ذكرياته بين أوروبا والقطبين في مصر ودور صلاح في مسيرته

كهربا وصلاح
كهربا وصلاح
محمد بدران

كشف محمود كهربا نجم الاهلي السابق،  أن محمد صلاح كان أكبر داعم له خلال تجربته الاحترافية في أوروبا، مؤكدًا أنه كان ينصحه دائمًا بالصبر ويُقدّر عقليته وشخصيته قبل موهبته.

وأوضح كهربا خلال ظهوره في بودكاست «ملعبنا»
أنه كان قريبًا من الانتقال إلى نادي هيرتا برلين الألماني، إلا أن استبعاده من التشكيل الأساسي في توقيت حاسم أدى إلى ضياع فرصة الاحتراف هناك.

وأضاف أنه عند عودته إلى مصر تلقى عروضًا من الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من الانضمام إلى الأهلي، لكن تأخر المفاوضات فتح الباب أمام انتقاله إلى الزمالك في النهاية.

وتابع لاعب الأهلي السابق أنه نشأ وهو يحمل انتماءً للنادي الأهلي، لكنه في الوقت نفسه أكد أن الزمالك منحه فرصة مهمة في مسيرته الكروية ولا ينكر فترته مع النادي وجماهيره.

كما كشف أن الكابتن بدر رجب هو من أطلق عليه لقب «كهربا» بسبب كثرة حركته داخل الملعب وعصبيته أثناء المباريات.

كهربا صلاح الاهلي اوروبا

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