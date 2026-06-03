شرط للنجاح.. التعليم تعلن تفاصيل البرنامج العلاجي الإلزامي لتلاميذ الابتدائي حتى أغسطس

أعلنت مديريات التربية والتعليم تفاصيل البرنامج العلاجي المخصص لتلاميذ المرحلة الابتدائية الضعاف خلال إجازة نهاية العام، مؤكدة أن البرنامج بدأ بالفعل داخل المدارس ويستمر حتى 31 أغسطس المقبل، بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة ومنع انتقال الطلاب دون اكتساب المهارات الأساسية.

من المستهدفون بالبرنامج العلاجي؟

يشمل البرنامج الفئات التالية:

تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% خلال العام الدراسي.

تلاميذ الصفين الأول والثاني الذين تجاوزوا نسبة الحضور المطلوبة لكنهم لم يتقنوا مهارات القراءة والكتابة.

تلاميذ الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي الحاصلون على أقل من نصف درجة امتحان اللغة العربية بالفصل الدراسي الثاني.

متابعة يومية وتقييم مستمر

أكدت المديريات التعليمية أنه تم توجيه معلمي اللغة العربية بحصر أسماء الطلاب المستهدفين داخل سجلات خاصة تشمل:

درجات الطلاب.

نسب الحضور والغياب.

نتائج التقييمات الأسبوعية.

كما سيتم إجراء تقييم أسبوعي لمتابعة التحسن، مع تنفيذ اختبار بعدي بنهاية البرنامج لقياس مستوى التطور.

ماذا يتضمن البرنامج العلاجي؟

يتضمن البرنامج:

اختبار قبلي لتحديد مستوى الطالب.

برنامج علاجي مكثف.

اختبار بعدي لقياس التحسن.

أنشطة صيفية مصاحبة لدعم التعلم والمشاركة.

حضور البرنامج شرط أساسي للنجاح

شددت المدارس على أن حضور البرنامج العلاجي إلزامي، مع تسجيل الغياب يوميًا ومتابعته بدقة، مؤكدة أن البرنامج مجاني بالكامل ولا يتحمل ولي الأمر أي رسوم.

الهدف النهائي من البرنامج

أكدت المديريات التعليمية أن الهدف الأساسي هو:

عدم تصعيد أي طالب لا يجيد القراءة والكتابة للصف الأعلى.

ضمان انتقال طلاب الصف السادس للمرحلة الإعدادية بعد اكتساب المهارات الأساسية فقط.

تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتقليل فجوات التعلم.