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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع الوكالة اليابانية "JICA" الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"JICA" برئاسة  ميتسوي يوكو Mitsui Yuko النائب الأول لرئيس الوكالة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة،  وتم عقد اجتماعاً بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، وممثلي الوكالة اليابانية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، والتحول الطاقى، والبرامج التدريبية لتنمية المهارات وبناء القدرات، ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التحكم، والعدادات الذكية.


تناول الاجتماع بحث مستجدات تنفيذ مشروعات التعاون الفني، ودعم جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجالات تخطيط وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار استراتيجية الطاقة ورؤية مصر 2030. 

وشمل الاجتماع مناقشة آليات دعم التعاون المستقبلي في مجالات التدريب وتنمية مهارات العاملين، وبناء الأطر التنظيمية والتدريبية ذات الصلة، فضلاً عن دعم برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين مؤشرات الأداء في القطاعات المختلفة. 


ناقش الاجتماع برامج التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة ميزان الطاقة، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأحمال، ومعدلات الإنتاج من الطاقة الشمسية، واستمرارية المعدلات المنتجة من طاقة الرياح على مدار اليوم، والطلب على الطاقة، ودعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحسين الأداء المؤسسي، وتم استعراض تطور التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الخاصة بسياسات وإدارة كفاءة الطاقة، والمساهمة في زيادة الكوادر المتخصصة لقيادة جهود التحول الطاقي.


قال الدكتور محمود عصمت أن مشروع التعاون الفني مع الجانب الياباني يمثل خطوة هامة نحو وضع خطة تنفيذية متكاملة للتحول الطاقي تتضمن تحديد الأولويات والمشروعات المستقبلية وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات في مجالات التنمية المستدامة وأمن الطاقة وخفض الانبعاثات، موضحا أن قطاع الكهرباء يعمل مع الوكالة اليابانية على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% في مزيج الطاقة عام 2028، بدلا من 42% عام 2030، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى، مؤكداً عمق العلاقات المصرية اليابانية التي تمثل نموذجاً يحتذى للشراكة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  (JICA)والاستفادة من الخبرات الرائدة التي تمتلكها في مجالات تخطيط الطاقة، وكفاءة الطاقة، والتحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي.


من جانبها، أشادت  ميتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتطور السريع والملحوظ الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مؤكدةً حرص الوكالة على مواصلة دعم الجهود المصرية في تنفيذ برامج التحول في الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات اليابانية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء نظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى التحول الرقمي

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