التحفظ على لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملة للجنة المرور على المجازر وشوادر اللحوم ببني سويف|صور

نظمت لجنة المرور على المجازر والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم ببني سويف، حملة رقابية استهدفت عددا من المنشآت والمطاعم والمحلات وأماكن تداول الأغذية واللحوم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لمنشآت غذائية ومحلات أمن غذائي وثلاجات حفظ اللحوم بمدينة بني سويف، وتم التحفظ على كمية من الدواجن بإجمالي 38كجم لعدم وجود بيانات تعريفية عليها، و5كجم لحوم جملي لعدم وجود أختام المجازر الحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أحد المطاعم لعدم استيفاؤه للاشتراطات البيئية والصحية

وشارك في الحملة مسئولو الجهات والأجهزة المعنية من:البيئة، التموين، هيئة سلامة الغذاء، الطب البيطري وأعضاء لجنة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والوحدة المحلية