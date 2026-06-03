نائبة عن «حماة الوطن» تعلن اقتراب نهاية أزمة الرشاح بالقلج بعد موافقة وزير الزراعة

أكدت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن ملف أزمة الرشاح بمنطقة القلج شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات إيجابية، في إطار الجهود المبذولة للوصول إلى حل جذري للمشكلة التي يعاني منها الأهالي منذ سنوات.

وقالت “العزب” في تصريحات لها اليوم، إنها عقدت لقاءً مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس علاء فاروق، لعرض ملف إنشاء محطة صرف بمنطقة سيدي فارس، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية المقترحة لمعالجة أزمة الرشاح والقضاء على آثارها السلبية التي تؤثر على المواطنين بالمنطقة.

سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الدراسات

وأضافت أن وزير الزراعة أبدى تفهمًا لأبعاد المشكلة وأهميتها، ووافق على المشروع، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الدراسات والمراجعات الفنية المطلوبة، بما يسهم في تسريع خطوات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن الجهات المختصة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية على الأرض، حيث تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء محطة الصرف بمنطقة سيدي فارس، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للمشروع.

وأشارت إلى أنه من المقرر رفع الملف إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، لاستكمال الموافقات النهائية تمهيدًا لبدء التنفيذ، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا مهمًا في مسار التعامل مع الأزمة.

وأكدت النائبة مريم العزب استمرار متابعتها للملف بشكل مباشر مع مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة وبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بما يسهم في إنهاء معاناة الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما وجهت الشكر إلى وزير الزراعة المهندس علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس حسام عبد الفتاح، واللواء أحمد أبو بكر رئيس مركز ومدينة الخانكة، تقديرًا لتعاونهم وسرعة استجابتهم ودعمهم للجهود المبذولة لحل الأزمة.