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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل القلب المشوّح.. أكلة شعبية بطعم مميز وسهلة التحضير

القلب
القلب
ريهام قدري

يعد القلب المشوح من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرون لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية، كما أنه من الأطباق السهلة والسريعة في التحضير.

المكونات

 

نصف كيلو قلب بقري أو جاموسي مقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أخضر شرائح.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

1. يُغسل القلب جيدًا ويُقطع إلى شرائح رفيعة.

2. يُسخن الزيت في طاسة على نار متوسطة، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل.

3. يُضاف الثوم ويُقلب لمدة دقيقة.

4. تُضاف شرائح القلب وتُشوح جيدًا حتى يتغير لونها.

5. يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون، مع الاستمرار في التقليب.

6. يُضاف الفلفل الأخضر ويُترك الخليط حتى ينضج.

7. يُضاف عصير الليمون قبل التقديم مباشرة للحصول على نكهة مميزة.

ويُقدم القلب المشوح ساخنًا بجانب الخبز البلدي أو الأرز وسلطة الخضروات.

القلب المشوح طريقة عمل القلب القلب القلب والكلاوي

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