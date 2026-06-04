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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي بواقع 880 مليون دولار خلال مايو

انخفاض احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي بواقع 880 مليون دولار خلال مايو
انخفاض احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي بواقع 880 مليون دولار خلال مايو
أ ش أ

 انخفضت احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي خلال شهر مايو الماضي بواقع 880 مليون دولار قياسا بالشهر السابق عليه ليصل إلى 426.99 مليار دولار أمريكي ، مسجلا بذلك أكبر انخفاض شهري منذ حوالي عام.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن البنك المركزي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي كانت قد ارتفعت بمقدار 4.22 مليار دولار في أبريل الماضي بعد انخفاض قدره 3.97 مليار دولار في مارس السابق عليه.

وتراجعت الأوراق المالية الأجنبية بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 3.39 مليار دولار عن الشهر السابق لتصل إلى 380.68 مليار دولار في نهاية مايو، وهو ما يمثل 89.2% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وفي المقابل .. ارتفعت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 2.59 مليار دولار لتصل إلى 21.35 مليار دولار، في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة بمقدار 30 مليون دولار لتصل إلى 15.78 مليار دولار فيما ظلت مقتنيات السبائك الذهبية دون تغيير عند 4.79 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن رصيد احتياطي كوريا الجنوبية لدى صندوق النقد الدولي انخفض خلال الشهر الماضي بنحو 60 مليون دولار ليصل إلى 4.4 مليار دولار.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أبريل الماضي فيما تصدرت الصين القائمة تليها اليابان وسويسرا وروسيا والهند.. وفقا للبنك المركزي لكوريا الجنوبية.

احتياطيات كوريا الجنوبية النقد الأجنبي وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب البنك المركزي تراجعت الأوراق المالية الأجنبية

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