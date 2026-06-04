تموين الوادي الجديد يتحفظ على 90 إسطوانة بوتاجاز ويحرر محضرا لمستودع

أعلنت مديرية التموين بالوادي الجديد تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز بمركز الداخلة، والتحفظ على عدد كبير من أسطوانات الغاز، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين التي أفادت بامتناع المستودع عن تسليم الحصة المقررة له من أسطوانات البوتاجاز.

تحرير محضر والتحفظ على 90 إسطوانة

وقالت المديرية، في بيان لها، إنه تم التوجه إلى المستودع لفحص الشكوى، وتبين صحتها، وتم تحرير مخالفة والتحفظ على 90 أسطوانة بوتاجاز منزلية، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وسلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحلها فورًا، تنفيذًا لخطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وحثت المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528 وغرفة عمليات مديرية التموين على رقم 0922928959 أو من خلال رسائل الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.