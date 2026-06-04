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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأعلى للإعلام»: حفظ شكوى «المصري اليوم» ضد «القاهرة 24» بعد طلب الجريدة سحبها

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس/ خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من مؤسسة المصري للصحافة والطباعة والنشر المالكة لجريدة "المصري اليوم" ضد موقع “القاهرة 24”، ووقف الإجراءات المترتبة عليها، وذلك في ضوء ما ورد إلى المجلس من طلب رسمي من المؤسسة اليوم الخميس لسحب الشكوى، وذلك في إطار الالتزام بحق الزمالة المهنية وإعلاء قيم التضامن بين أبناء الجماعة الصحفية واستجابة لمبادرة ومساعي السيد نقيب الصحفيين.

وكان المجلس قد تلقى، أمس الأربعاء، شكوى من الممثل القانوني لمؤسسة "المصري للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع"، الصادرة عنها جريدة «المصري اليوم»، ضد موقع «القاهرة ٢٤»، بداعي التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالجريدة.

 ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، بما يضمن دعم المؤسسات الصحفية والحفاظ على استدامة الإعلام المهني، ويحقق التوازن بين صون الحقوق القانونية والأدبية وضمان حرية الصحافة المسؤولة، في ضوء القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤسسة المصري للصحافة والطباعة المصري اليوم القاهرة 24

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