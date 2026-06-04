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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقيع اتفاقية تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة تحت 18 سنة ناشئين وناشئات

اتحاد الطائرة
اتحاد الطائرة
عبدالله هشام

وقع الاتحاد المصري لكرة الطائرة اليوم في القاهرة اتفاقية تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة (ناشئين وناشئات) ، خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو المقبل، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات الإفريقية.

وتعد هذه النسخة حدثًا استثنائيًا في تاريخ اللعبة، كونها المرة الأولى التي تحتضن فيها الإسكندرية بطولة إفريقية بهذا الحجم، بما يعزز من مكانتها كواحدة من أهم المدن الرياضية في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة نحو تطبيق سياسة اللامركزية في تنظيم البطولات، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الدول والمدن الإفريقية لاستضافة الأحداث الكبرى.

وأكد المهندس ياسر قمر أن استضافة مصر لهذه البطولة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها على المستوى القاري، مشيرًا إلى أن اختيار الإسكندرية يمثل إضافة قوية للبطولة من حيث التنظيم والإمكانات والبنية التحتية الرياضية.

وقال قمر في تصريحاته:"سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية تنظيم بطولة إفريقيا تحت 18 سنة في مصر، ونعتبرها خطوة مهمة نحو دعم وتطوير قطاع الناشئين والناشئات في القارة الإفريقية، كما أن استضافة الإسكندرية لهذا الحدث الكبير يعكس قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بأعلى مستوى من الكفاءة".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لاكتشاف أجيال جديدة من المواهب في مختلف الدول الإفريقية، مؤكدًا أن الاتحاد المصري سيعمل على توفير كل سبل النجاح للحدث بما يليق باسم ومكانة مصر.

كما أشاد بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، مؤكدًا أن سياسة اللامركزية في استضافة البطولات تمثل خطوة إيجابية نحو نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في القارة السمراء، بما يخدم مستقبل الكرة الطائرة الإفريقية.

ويأتي تنظيم هذه البطولة ليعزز من مكانة مصر كإحدى أبرز الدول الداعمة للرياضة الإفريقية، ويؤكد قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى في مختلف الألعاب، خاصة على مستوى الناشئين.


شهد حفل توقيع البروتوكول المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة واللواء خالد ابو زينة نائب رئيس الاتحاد والكابتن مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد والدكتورة عايدة إسماعيل عضو اتحاد الطائرة السابق وعضو الاتحاد الافريقي الحالي ويستضيف نادي بايونيرز البطولة.

وتم توقيع عقد ثلاثي بين الاتحاد المصري للكرة الطائرة والاتحاد الأفريقي ونادي بايونيرز الذي سيستضيف البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

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