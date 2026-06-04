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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات صباح اليوم، وقبل دقائق معدودة، إذ شُنّت غارة على بلدة قليا في البقاع الشرقي في لبنان، وأيضًا على بلدة سحمر في البقاع، ما يعني أن الأمر لم يقتصر على الجنوب خلال الساعات الماضية، بل امتد إلى البقاع، وهو ما يشير إلى عدم التزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في هذه الأثناء، تحلّق المسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وتُسمع بوضوح، وهو ما قد يشير إلى بحث القوات الإسرائيلية عن أهداف داخل العاصمة، مع احتمال تنفيذ ضربات في حال رصد أهداف.

ولفت إلى أنه على المستوى السياسي، فقد تباينت ردود الفعل داخل حزب الله، وربما تكون هناك كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله عند الساعة 3 عصرًا، سيتناول فيها هذا الوضع وآخر التطورات.

وأوضح أن هناك تصريح لأحد مسؤولي حزب الله، قال فيه إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا—في سياق رفض الحزب للمفاوضات المباشرة—إلى أن حزب الله غير معني بالمفاوضات المباشرة، لكنه معني بالمفاوضات غير المباشرة، والتي يقودها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وبمشاركة عدد من الدول.

وأكد أن المسؤول أضاف أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب الانتهاكات ولم تلتزم بأي اتفاق سابق لوقف إطلاق النار.

وتابع: "في المقابل، لم يصدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أي تصريح حتى الآن، لكن وسائل إعلام لبنانية نقلت عنه قوله إن المفاوضات بالأمس كانت صعبة جدًا، وأنها توقفت قبل أن يتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإعادتها إلى مسارها، وصولًا إلى هذا الاتفاق".

جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قليا البقاع الشرقي

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