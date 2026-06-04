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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يضع حجر أساس مشروع عمارات النخيل بأرض الروبة في مطاي

محافظ يضع حجر الأساس
محافظ يضع حجر الأساس
ايمن رياض

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بوضع حجر أساس مشروع “عمارات النخيل” بديل الإيواء، بجوار مدرسة مطاي التجريبية بأرض الروبة بمدينة مطاي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة المناطق غير الآمنة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تواصل جهودها لتوفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المستحقة، مشيرًا إلى أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة في قطاع الإسكان وتوفير الخدمات الأساسية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح اللواء كدواني أن مشروع “عمارات النخيل” يمثل نموذجًا حقيقيًا لاهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة وتوفير سكن آمن وكريم للمواطنين، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة والقضاء على المناطق غير الآمنة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين المستفيدين من المشروع، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على توفير جميع الخدمات اللازمة بالمشروع لضمان حياة كريمة للأسر المستفيدة.

كما اكد على أنه تم صرف قيمة إيجار شهرية للأسر لتوفير سكن بديل لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات.

كما وجه محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة مطاي بسرعة إزالة أي مخلفات، فضلًا عن الاستجابة لعدد من مطالب الأهالي وصرف إعانات عاجلة للحالات المستحقة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول المشروع، حيث أوضح القائمون عليه أن الوحدات السكنية الجديدة تأتي بديلًا لعمارات بنزايون التي تم إزالتها بعد ثبوت عدم صلاحيتها للسكن وصدور قرار بإزالتها من لجنة متخصصة من أساتذة الهندسة بجامعة المنيا، حفاظًا على أرواح المواطنين.

تبلغ المساحة العامة للمشروع 1674 مترًا مربعًا،، ويتكون المشروع من 4 عمارات سكنية بإجمالي 40 وحدة، وتتكون كل عمارة من بدروم وطابق أرضي و5 طوابق علوية، بينما تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 85 مترًا مربعًا، وتضم صالة و3 غرف ومطبخًا ودورة مياه.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو القضاء على المناطق غير الآمنة واستبدالها بمجتمعات عمرانية حديثة توفر مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

حضر الفعاليات النائبة ساندي قسطور، والنائب هواري أبو طهير، والنائب توحيد تامر، أعضاء مجلس النواب، وطه حسين رئيس مركز ومدينة مطاي

المنيا محافظ المنيا وضع حجر الأساس عمارات

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