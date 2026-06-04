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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء.. الوزراء يعلن خطة طوارئ لتأمين احتياجات طاقة "الصيف الاستثنائي"

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال فصل الصيف .

وأضاف رئيس الوزراء أنه ناقش تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لافتا أنه عقد اجتماعات لمناقشة هذا الملف الهام مؤكدا أن الدعم العيني به مشكلات متوارثة منذ عشرات السنين .

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم المقدم للمواطنين ونعمل على وصول الدعم لمستحقيه مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تحويل الدعم من عيني لنقد في أقرب وقت مشيرا أنه سيتم طبيقه في العام المالي القادم عقب المشاورات مع جميع الجهات.

وأوضح رئيس الوزارء أنه سيتم تقسيم الدعم لشرائح من الأشد فقرا إلى الشرائح التي تليها بمبالغ تتناسب مع كل شريحة .

رئيس الوزارء تحويل الدعم العيني مدبولى الطاقة تأمين احتياجات الدولة

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