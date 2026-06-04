فستان أصفر وأناقة ناعمة.. هنا الزاهد تشارك جمهورها أحدث صورها من تركيا

نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها الصيفية في تركيا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث خطفت الأنظار بإطلالة صيفية مميزة.

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستانًا باللون الأصفر، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها، في لقطات حظيت بتفاعل واسع من متابعيها الذين حرصوا على التعبير عن إعجابهم بإطلالتها من خلال التعليقات والإعجابات.

وتلقت الفنانة العديد من الرسائل الإيجابية من جمهورها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، مؤكدين إعجابهم بالصور التي شاركتها خلال عطلتها.

فيلم 7Dogs

وكانت هنا الزاهد قد سجلت أحدث ظهور فني لها خلال مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “7 Dogs”، حيث أعربت عن سعادتها بالانضمام إلى العمل، مؤكدة أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة وضخمة على مستوى الإنتاج والتنفيذ.

ويضم فيلم “7 Dogs” مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، وهو من قصة المستشار تركي آل الشيخ