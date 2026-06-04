قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية
كرامات الأولياء موجودة في 2026.. أزهري يفجر مفاجأة بدليل من السنة
منها محمد هنيدي.. عالم أزهري يحدد ما هو الحلال والحرام بالأفلام
تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
مصطفى بكري: المنطقة تتجه لتصعيد سياسي ودبلوماسي والمرحلة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا
الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبرات تمتد لـ25 عامًا تقود حاتم النواوي إلى رئاسة مركز تنمية الصادرات المصرية

الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية
الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية
علياء فوزى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي القرار بالتزامن مع مواصلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خططها الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.

السيرة الذاتية 

ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد من خلاله ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محليًا ودوليًا، إلى جانب مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

كما تولى منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وأسهم في مضاعفة حجم الأعمال خلال مراحل التنفيذ الأولى لاستراتيجية التوسع، إلى جانب تطوير نماذج لإطلاق المنتجات الجديدة وتحسين كفاءة الانتشار بالسوق.

وشغل النواوي كذلك عددًا من المناصب القيادية بمجموعة “إس سي جونسون”، حيث قاد خطط تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وأسهم في زيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والربحية.

كما عمل رئيسًا للاستشارات الإدارية بمجموعة “إنسباير”، وتولى إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لعدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، إلى جانب عمله السابق بمجموعة “مغربي”، فضلًا عن عمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.

ويحمل النواوي درجة ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس التجارة الخارجية من كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة مواصلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، والعمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء تنمية الصادرات المصرية المنتجات المصرية وزارة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

الشيخ وليد صيام مجرد إمام المسجد الأقصى المبارك

مسيرة حافلة بالعطاء في المسجد الأقصى.. محطات بارزة في حياة الشيخ وليد صيام

الفضاء

رسالة من أعماق الكون.. إشارات غامضة حيرت البشرية لسنوات| ما السبب؟

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد