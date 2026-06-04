عبد المنعم فؤاد : اتفاقية سيداو لا تنطبق على المرأة المصرية وتخالف أحكام الشريعة

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن اتفاقية سيداو لا تنطبق على المرأة المصرية، معتبرًا أن بعض بنودها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الولاية التعليمية والأخلاقية والإنفاق على الأبناء من الواجبات الشرعية الملقاة على عاتق الأب، مشيرًا إلى أن بقاء الصغير مع الأم في حال زواجها يعد أمرًا غير جائز من الناحية الشرعية، وفق ما أوضح.

وتابع المشرف العام على الأروقة الأزهرية وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن النساء أكثر رحمة بالأطفال في مسائل الحضانة، لافتًا إلى وجود سوء تطبيق لنظام الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يتطلب مراجعة آليات التنفيذ بما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.

إجازة تعدد الزواج للمراة وهو حرام شرعا.

وأشار إلى أن بند فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر باطل شرعا، مؤكدا أن اتفاقية سيداو تنص على إجازة تعدد الزواج للمراة وهو حرام شرعا.