قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية
رسالة مصرية حازمة.. القاهرة ترفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه
إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026.. ما هو؟
جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غارق فى مياه النيل بـ قنا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي
14 يونيو .. تحديث بيانات بطاقات التموين الموقوفة إلكترونيا لعودة الدعم
الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية
القاهرة والرياض والدوحة على خط واحد.. مشاورات لاحتواء انفجار الأوضاع في إيران والسودان
آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 يونيو 2026
العدوان مستمر.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى بجنوب لبنان
غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إياتا وإيكاو يعززان التعاون لتتبع ونشر وقود الطيران المستدام

وقود الطيران المستدام
وقود الطيران المستدام
نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عن تعزيز التعاون المشترك بينهما خلال فعاليات "أسبوع الطيران للمناخ" الذي تنظمه الإيكاو. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تتبع التقدم المحرز، وتسريع تطوير ونشر وقود الطيران المستدام (SAF).

ويستهدف التعاون الوثيق بين قطاع الطيران والدول، المستند إلى أنظمة قوية وبيانات عالية الجودة، تمكين التتبع الشفاف والموثوق للطاقات النظيفة في قطاع الطيران، ومراقبة مساهمتها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع طموحات والتزامات المنظمتين.

واتفقت المنظمتان على استخلاص كيفية إسهام سجلات وقود الطيران المستدام (SAF) والبيانات التي توفرها، في دعم تنفيذ منهجية الإيكاو لرصد وإعداد تقارير الهدف الطموح طويل الأجل (LMR)، فضلاً عن دراسة أنظمة محاسبة الوقود للطيران الدولي.

ويلي والش: التتبع الموثوق يعزز الثقة ويسرع نشر الوقود المستدام
وفي هذا السياق، صرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، قائلاً: "إن التتبع الموثوق يعد أمراً ضرورياً لمعرفة حجم خفض الانبعاثات الناتج عن استخدام وقود الطيران المستدام (SAF). والبيانات التي يجمعها سجل (CADO SAF)، من بين سجلات أخرى، تملك القدرة على تلبية هذه الحاجة."

وأضاف والش: "من خلال العمل مع الإيكاو لتعزيز كيفية قياس والإبلاغ عن التقدم المحرز في استخدام الـ SAF، يمكننا تسريع عملية النشر، وبناء الثقة بين أطراف المصلحة، ووضع الطيران على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وسيمثل هذا نموذجاً رائعاً للدول للعمل مع قطاع الطيران لتحقيق أقصى استفادة من بيانات الـ SAF المتراكمة."

خوان كارلوس سالازار: الشفافية شرط أساسي لتحقيق أهداف المناخ
من جانبه، صرح خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، قائلاً: "إن تحقيق رؤية الإيكاو بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من الطيران الدولي بحلول عام 2050 يتطلب مستويات غير مسبوقة من الشفافية والتعاون في القطاع بأكمله."

وأوضح سالازار: "سيدعم هذا الاتفاق تعزيز قيادة الإيكاو في مساندة الدول والقطاع على توسيع نطاق وقود الطيران المستدام وغيره من الطاقات النظيفة. ومن خلال تحسين قدرات الرصد العالمي والرؤية الواضحة لعمليات إنتاج الـ SAF، وتوزيعه، واستخدامه، يمكننا دعم نزاهة أنظمة محاسبة الوقود العالمية، وضمان الاعتراف بالاستثمارات المناخية بشكل متسق وشفاف بموجب أطر عمل الإيكاو."

إياتا وقود الطائرات ايكاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلماني: إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية تعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الأعمال

تعبيرية

للآباء .. الامتناع المتكرر عن الرؤية يعرضك لوقف الحق مؤقتا وهذه حالات سقوطها بالقانون

مصطفى مدبولي

مستقبل وطن: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد