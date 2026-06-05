إياتا وإيكاو يعززان التعاون لتتبع ونشر وقود الطيران المستدام

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عن تعزيز التعاون المشترك بينهما خلال فعاليات "أسبوع الطيران للمناخ" الذي تنظمه الإيكاو. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في تتبع التقدم المحرز، وتسريع تطوير ونشر وقود الطيران المستدام (SAF).

ويستهدف التعاون الوثيق بين قطاع الطيران والدول، المستند إلى أنظمة قوية وبيانات عالية الجودة، تمكين التتبع الشفاف والموثوق للطاقات النظيفة في قطاع الطيران، ومراقبة مساهمتها في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع طموحات والتزامات المنظمتين.

واتفقت المنظمتان على استخلاص كيفية إسهام سجلات وقود الطيران المستدام (SAF) والبيانات التي توفرها، في دعم تنفيذ منهجية الإيكاو لرصد وإعداد تقارير الهدف الطموح طويل الأجل (LMR)، فضلاً عن دراسة أنظمة محاسبة الوقود للطيران الدولي.

ويلي والش: التتبع الموثوق يعزز الثقة ويسرع نشر الوقود المستدام

وفي هذا السياق، صرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، قائلاً: "إن التتبع الموثوق يعد أمراً ضرورياً لمعرفة حجم خفض الانبعاثات الناتج عن استخدام وقود الطيران المستدام (SAF). والبيانات التي يجمعها سجل (CADO SAF)، من بين سجلات أخرى، تملك القدرة على تلبية هذه الحاجة."

وأضاف والش: "من خلال العمل مع الإيكاو لتعزيز كيفية قياس والإبلاغ عن التقدم المحرز في استخدام الـ SAF، يمكننا تسريع عملية النشر، وبناء الثقة بين أطراف المصلحة، ووضع الطيران على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وسيمثل هذا نموذجاً رائعاً للدول للعمل مع قطاع الطيران لتحقيق أقصى استفادة من بيانات الـ SAF المتراكمة."

خوان كارلوس سالازار: الشفافية شرط أساسي لتحقيق أهداف المناخ

من جانبه، صرح خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، قائلاً: "إن تحقيق رؤية الإيكاو بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من الطيران الدولي بحلول عام 2050 يتطلب مستويات غير مسبوقة من الشفافية والتعاون في القطاع بأكمله."

وأوضح سالازار: "سيدعم هذا الاتفاق تعزيز قيادة الإيكاو في مساندة الدول والقطاع على توسيع نطاق وقود الطيران المستدام وغيره من الطاقات النظيفة. ومن خلال تحسين قدرات الرصد العالمي والرؤية الواضحة لعمليات إنتاج الـ SAF، وتوزيعه، واستخدامه، يمكننا دعم نزاهة أنظمة محاسبة الوقود العالمية، وضمان الاعتراف بالاستثمارات المناخية بشكل متسق وشفاف بموجب أطر عمل الإيكاو."