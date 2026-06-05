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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار قرب أرصفة عوامات الإرساء.. شركة تنمية نفط عُمان : العمليات في ‎ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي

ميناء الفحل - أرشيفي
ميناء الفحل - أرشيفي
محمود نوفل

أكدت شركة تنمية نفط عُمان أن العمليات في ‎ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية .

وفي وقت لاحق من صباح اليوم ؛ أوقفت سلطنة عُمان عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفحل، بعد وقوع انفجار بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة "رويترز".

وأوضح المصدران أن الانفجار وقع بين الرصيفين رقم 1 و2، مرجحين أن يكون ناجمًا عن هجوم بطائرة مسيرة، فيما لم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن توقيت الحادث أو الجهة المسؤولة عنه.


وأظهرت بيانات الشحن التابعة لمجموعة بورصات لندن وجود عدد من ناقلات النفط العملاقة الراسية قبالة الميناء، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تعليق عمليات التحميل.


ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة خليج عُمان ومضيق هرمز، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأربعاء الماضي، أن طهران استهدفت سفينة عسكرية أمريكية تضم مركزًا للقيادة والسيطرة أثناء اقترابها من المياه الإقليمية الإيرانية في خليج عُمان، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية.


ويُعد ميناء الفحل أحد أبرز موانئ تصدير النفط في سلطنة عُمان، ما يثير مخاوف بشأن تأثير الحادث على حركة شحنات النفط وإمدادات الطاقة في المنطقة.

سلطنة عمان ميناء الفحل النفط الخام بورصات لندن

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