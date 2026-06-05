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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة 12 ساعة.. تفاصيل قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب
محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أنه سيتم انقطاع المياه عن مركز ومدينة بلطيم لمدة 12 ساعة، بعد غد الأحد، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

وقال الشركة إن سبب الانقطاع يرجع لأعمال صيانة بخط طرد قطر 1200 ملي ويترتب على ذلك توقف محطة مياه الخاشعة، مما يؤثر على مدينة ومصيف بلطيم والجزء الشرقي من مدينة بلطيم والساحل البحري (بلوش - مرتضى - الشيخ مبارك - العتارسة) وقرى الخريجين (الزهراء - المستقبل - الدعاء - المساكين) وقرية الشهابية ومصنع الرمال السوداء=

 وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأشارت إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كفر الشيخ بلطيم أخبار كفر الشيخ قطع مياه الشرب مياه الشرب

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