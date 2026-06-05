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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الرومانية تعلن إنفجار مسيّرة بحرية في ميناء كونستانتا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية إنفجار مسيّرة بحرية مشابهة لتلك التي تستخدمها أوكرانيا في ميناء كونستانتا.

وفي سياق أخر ؛ كان  رئيس رومانيا نيكوشور دان، أعلن أن القنصل العام الروسي في كونستانتسا شخصا غير مرغوب فيه، مطالبا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتسا.

ومن جانبها ؛ أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية في رومانيا لن يتأخر.

كما أشارت زاخاروفا في بيان لها الى أن الضجة حول الطائرات المسيرة في رومانيا وكما بات واضحا يستخدمها الغرب لتبرير قرار إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتسا.

 
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن الطائرات المسيرة في رومانيا ادعاءات من بروكسل تهدف إلى صرف الانتباه عن ما تصفه بجرائم كييف.
 

رومانيا وزارة الدفاع الرومانية أوكرانيا ميناء كونستانتا مسيرة بحرية

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