رئيسة إدارة المشاريع الإبداعية بـ «روسكونجرس»: البرنامج الثقافي محور نجاح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

أكدت إيفانوفا يا كاترينا رئيسة إدارة المشاريع الإبداعية في مؤسسة روسكونجرس، أن البرنامج الثقافي يشكل عنصرًا محوريًا في كبرى الفعاليات التي تنظمها المؤسسة، وعلى رأسها منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والمنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبرج، ومنتدى الشرق الاقتصادي، إلى جانب عدد من المنتديات والفعاليات الدولية الأخرى.

وأوضحت كاترينا، خلال لقائها عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية سلمى مروان ، أن إعداد البرنامج الثقافي يتم وفق رؤية شاملة تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تلبي اهتمامات جمهور دولي متنوع، مشيرة إلى أن التنوع في الفعاليات والأنشطة الثقافية يسهم في إثراء تجربة المشاركين ويعزز من جاذبية المنتديات على المستوى العالمي.

وأضافت أن البرنامج الثقافي لا يقتصر على تقديم عروض وأنشطة ترفيهية، بل يمثل منصة مهمة للتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب، بما يدعم أهداف الفعاليات الدولية في بناء جسور الحوار والتفاهم.

وأكدت رئيسة إدارة المشاريع الإبداعية في مؤسسة روسكونجرس أن دمج البعد الثقافي ضمن أجندة المنتديات يعد جزءًا من استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز التفاعل بين المشاركين من مختلف الدول والخلفيات، وتشجيع الحوار الدولي حول القضايا المشتركة.

واختتمت «كاترينا» تصريحاتها بالتأكيد على أن الثقافة أصبحت أداة استراتيجية تسهم في دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمنتديات الدولية، إلى جانب دورها في تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع آفاق التعاون بين الدول والمؤسسات المشاركة.

https://www.youtube.com/shorts/E8J_OxHBIA4