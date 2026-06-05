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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة هنجر مخالف على مساحة 912 مترًا في حملة بأبو حمص البحيرة

حملات إزالة بالبحيرة
حملات إزالة بالبحيرة

قاد محمد أبو زيد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حملة إزالة مكبرة، أسفرت عن الإزالة الكلية لهنجر تحت الإنشاء مقام على مساحة إجمالية ضخمة بلغت نحو 912 مترًا، بناحية دسونس بنطاق الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس، وذلك ضمن فعاليات الموجة 29 لإزالة التعديات.

وكانت المخالفة عبارة عن قواعد خرسانية وأعمدة معدنية وسقف جمالون، يحيط بها سور خرساني مثبت أعلاه ألواح من الصاج، حيث تمت تسويتها بالكامل حتى سطح الأرض. 

ووجه رئيس مدينة أبو حمص تشديدات حاسمة للمختصين بالإصلاح الزراعي بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمنع عودة التعدي، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية ضد المخالف.

واختتم رئيس مدينة أبو حمص تصريحاته بالتشديد على عدم التهاون مطلقًا مع أي مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدًا أن الإزالة الفورية ستكون المصير الحتمي لأي محاولة، مع محاسبة المسؤولين في حال ثبوت أي تقصير في منع المخالفة من المنبع.

البحيرة محافظة البحيرة أبو حمص محمد أبو زيد دسونس

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