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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا .. قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات الأهليىة 2026، مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، وبدء إعلان عدد من الجامعات الأهلية اتاحة التسجيل المبكر للالتحاق بكليات الجامعات الأهلية.

واعتمدت وزارة التعليم العالي رسميا، قائمة الجامعات الأهلية، حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات التعليمية الوهمية.

ننشر قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة 2026

الجامعات الأهلية وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:
1. جامعة الملك سلمان الدولية.
2. جامعة العلمين الدولية.
3. جامعة الجلالة.
4. جامعة المنصورة الجديدة.
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6. جامعة النيل الأهلية.
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
9. جامعة حلوان الأهلية.
10. جامعة المنصورة الأهلية.
11. جامعة بنها الأهلية.
12. جامعة المنوفية الأهلية.
13. جامعة بني سويف الأهلية.
14. جامعة أسيوط الأهلية.
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16. جامعة المنيا الأهلية.
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.
21. جامعة السويس الأهلية.
22. جامعة دمنهور الأهلية.
23. جامعة القاهرة الأهلية.
24. جامعة عين شمس الأهلية.
25. جامعة سوهاج الأهلية.
26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.
27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.
28. جامعة الفيوم الأهلية.
29. جامعة طنطا الأهلية.
30. جامعة الأقصر الأهلية.
31. جامعة دمياط الأهلية.
32. جامعة مدينة السادات الأهلية.

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